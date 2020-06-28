В МЧС предупредили о грозе с градом и ветре до 20 м/с в Подмосковье

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе с градом и ветре до 20 метров в секунду в течение воскресенья.

"В период с 10:00 до 23:00 28 июня местами в Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/ с", - сказали ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В связи с этим в министерстве советуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, держаться подальше от электропроводки и антенн, а также отключить радио и телевизор. Находящимся на улице специалисты рекомендуют не прятаться под высокими деревьями и не находиться вблизи рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Они также напоминают, что во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.