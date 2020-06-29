Более 100 пешеходных переходов оборудуют в Подмосковье светодиодными маячками

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Свыше 100 пешеходных переходов в 17 городских округах Московской области оборудуют дополнительными светодиодными маячками до конца года, об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В 17 городских округах более чем на 100 пешеходных переходах установят порядка 2 тыс. специальных световых маячков. Маячки монтируются в дорожное полотно на тех участках, где по техническим характеристикам невозможно построить линии освещения. Они не являются светильниками и предназначены для привлечения внимания водителя, точечные световые вспышки обозначат переходы преимущественно в лесных массивах, тем самым повысят безопасность пешеходов", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Как рассказали в пресс-службе, маячок работает от солнечной батареи. Он монтируется в дорожное полотно, поэтому не создает помех движению транспорта. Маячки позволят снизить вероятность наезда на пешехода в условиях ограниченной видимости и в темное время суток.

Светодиодные маячки установят в Дмитрове, Истре, Кашире, Клину, Красногорске, Лобне, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Подольске, Рузе, Сергиевом Посаде, Серебряных Прудах, Талдоме и Шатуре.

В ведомстве также пояснили, что работы по повышению безопасности дорожного движения в регионе проводятся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно которому к 2024 году необходимо снизить количество мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом.