Около 16 тыс. педагогов задействуют в проведении ЕГЭ в Подмосковье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 16 тыс. преподавателей привлекут к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Московской области. Все учителя пройдут тестирование на новую коронавирусную инфекцию, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства образования региона.

"Главная задача для нас - безопасность школьников и организаторов. Для этого все педагоги, задействованные в проведении ЕГЭ, пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию по мере выхода на экзамены. В этом году мы привлекли почти 16 тыс. педагогов - увеличили их количество на десять процентов", - привели в пресс-службе слова министра образования региона Ирины Каклюгиной.

Как пояснили в ведомстве, 29 и 30 июня в Подмосковье проходят пробные экзамены без участия школьников, а первое испытание с участием выпускников состоится 3 июля. В понедельник временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев и министр образования Московской области Ирина Каклюгина посетили школу № 32 в Мытищах, где смогли оценить готовность региона к проведению экзаменов.

"В этой школе предусмотрели все: есть разметка, дезинфицирующие средства, термометрия, подготовленный персонал, который за это отвечает. Организация здесь на высшем уровне. Мы надеемся, что так же ответственно к этому вопросу подойдут во всех пунктах Российской Федерации. Важно выработать безопасную процедуру проведения экзаменов - как для участников, так и для организаторов", - приводятся в сообщении слова Музаева.

Каклюгина также отметила, что апробация техники и работы организаторов пройдет в 264 пунктах сдачи ЕГЭ. "В этом году не обошлось без изменений, выпускники уже получили свои аттестаты, а ЕГЭ сдают только те, кто планирует продолжить свое обучение в вузе <...> В этом году важный акцент сделан на безопасности: в каждом пункте проводится дезинфекция и проветривание, организована социальная дистанция при рассадке, измеряется температура всем присутствующим, подготовлены средства индивидуальной защиты и антисептики", - рассказала Каклюгина.

Как отметила министр, для контроля за соблюдением порядка проведения ЕГЭ в регионе аккредитованы 876 общественных наблюдателей, подготовлено шесть ситуационных центров по осуществлению онлайн-видеонаблюдения, в режиме реального времени за экзаменом будут следить свыше 300 человек. В Подмосковье в сдаче ЕГЭ примут участие порядка 39 тыс. ребят. Одним из самых популярных предметом стало обществознание - его будут сдавать свыше 19 тыс. ребят.