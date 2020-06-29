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Открытое горение ликвидировано в хинкальной в Раменском

Из здания были эвакуированы 30 человек

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в хинкальной в Раменском в Московской области, площадь пожара составила 100 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 15:50 объявлена локализация [пожара] на площади 100 кв. м, а в 16:50 - ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подтвердили, что из здания были эвакуированы 30 человек.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что поступило сообщение о задымлении в хинкальной на улице Гурьева, 18, в подмосковном Раменском. Дым шел из-под кровли строения. Эвакуированы в целях безопасности 30 человек.

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