Явка на голосовании по конституции в Подмосковье за четыре дня превысила 40%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Свыше 2,3 млн жителей Московской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ за четыре дня, явка составила 40,99%. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале избирательной комиссии Подмосковья.

"Четвертый день голосования, 28 июня. Явка участников 40,99% или 2 381 180 участников голосования проголосовали всего", - говорится в сообщении.

Согласно данным Мособлизбиркома, более 78% избирателей проголосовали на избирательных участках, свыше 9,5% - на дому, более 11% - на придомовых территориях, чуть более 1% - в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ.