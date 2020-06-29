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Глава Подмосковья попросил чиновников расторопнее отвечать на обращения инвесторов

Андрей Воробьев назвал область лучшим местом для инвестиций

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение инвестиционному блоку региона предельно внимательно относиться ко всем сферам бизнеса и отвечать на обращения инвесторов в максимально короткие сроки.

"Прошу инвестиционный блок предельно внимательно относиться к разным сферам бизнеса - малый, средний, услуги, торговля, промышленность. Все обращения новых инвесторов должны удовлетворяться в максимально короткие сроки. Подмосковье с развивающейся инфраструктурой - лучшее место для инвестиций. Но хочется, чтобы это не осталось на словах или на бумаге, а было претворено в жизнь", - сказал Воробьев.

Он добавил, что восстановление экономики после пандемии коронавируса является серьезным вызовом для властей Подмосковья и региона в целом. "Это значит, и [восстановление] доходов бюджета, а, значит, наших новых программ и реализация еще запланированных", - пояснил Воробьев.

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РоссияВоробьев, Андрей Иванович
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