Свыше 211 млн рублей предоставят аграриям Подмосковья на приобретение сельхозтехники

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Московской области предоставят более 211 млн рублей аграриям региона для закупки сельхозтехники. Сумма поддержки на приобретение оборудования в 2020 году увеличена на 9,4% по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В этом году предусмотренная сумма поддержки на приобретение сельскохозяйственной техники увеличена на 9,4% по сравнению с прошлым годом. Из бюджета Московской области выделено 211,4 млн рублей. В прошлом году субсидии на возмещение части затрат на приобретение 747 единиц сельхозтехники составили 193,1 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Он добавил, что обновление техники производится у тех аграриев, кто имеет в наличии оборудование, выпущенное свыше 10 лет назад. При этом оно находится в собственности сельхозтоваропроизводителей.

"Подмосковье - один из немногих регионов, который субсидирует закупку сельхозтехники. Это является дополнительным стимулом для предприятий АПК к обновлению парка техники", - отметил Разин.