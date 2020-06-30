Все детские сады Московской области откроют с 6 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Детские сады Подмосковья возобновят свою работу с понедельника, 6 июля, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас огромный запрос на открытие детских садов. Родители работают и, конечно, очень ждали, просили нас как можно быстрее открыть детские сады. Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно, поэтому после анализа [ситуации] с главным санитарным врачом такая возможность появилась, и с понедельника все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают, не взяли пока еще отпуск", - сказал он.

Глава региона напомнил, что запрет сохраняется на проведение массовых мероприятий, кроме того, обязательным остается ношение маски в общественных местах.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, а позднее и ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать, и были открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили свою деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня - автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработают спортивные организации, в том числе фитнес-центры.

В новость внесены изменения (12:12 мск) - добавлена информация после второго абзаца.