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Прокуратура устанавливает ответственных за загрязнение нефтепродуктами реки в Химках

К проведению проверки привлекли межрайонную природоохранную прокуратуру и Химкинскую городскую прокуратуру, а также уполномоченные органы в сфере осуществления экологического контроля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с загрязнением реки Чернавки (Грачевки), впадающей в акваторию Бутаковского залива Химкинского водохранилища. По имеющимся данным, в водоем попали нефтепродукты", - сообщили в надзорном ведомстве.

К проведению проверки привлечены межрайонная природоохранная прокуратура и Химкинская городская прокуратура Московской области, а также уполномоченные органы в сфере осуществления экологического контроля. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных лиц. "Устранение последствий загрязнения водного объекта взято прокуратурой Московской области на контроль", - добавили в прокуратуре.

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