Явка за пять дней голосования по конституции в Подмосковье превысила 50%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 50% избирателей Московской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ за пять дней проведения голосования, об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"У нас хорошо идет голосование, мы сделали и надомное, но очень популярно голосование во дворах, очень удобно. Время не теряешь, безопасно, все готово, и избирательные комиссии работают, безусловно. Мы проголосовали на вчерашний день порядка 52%", - сказал Воробьев.

Как сообщили ТАСС в Избирательной комиссии Московской области, всего в регионе проголосовали 3 005 224 человека. Свыше 78% проголосовали на избирательных участках, почти 9% - дома, более 11% - на придомовых территориях, порядка 1% - в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома, участки для голосования будут открыты по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ.