Росприроднадзор установил источник сброса нефти в Химках

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Источником сброса нефтепродуктов в Химкинское водохранилище стало главное военно-строительное управление (ГВСУ) "Спецстрой", а источником загрязнения, откуда непосредственно произошел сброс, - коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток", так как очистные сооружения на указанном водном объекте отсутствуют, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

"Установлен источник сброса нефтепродуктов [масла] по адресу: г. Химки, Коммунальный проезд, 12, ГВСУ "Спецстрой". Проведен осмотр территории ГВСУ "Спецстрой". При осмотре колодца на территории указанной организации установлено, что указанное сооружение наполнено нефтепродуктами. Произведен отбор проб. Также на территории ГВСУ "Спецстрой" выявлены дополнительные открытые резервуары с нефтепродуктами, а также заброшенная автозаправка с подземными резервуарами, в которых содержатся остатки нефтепродуктов [предположительно дизельное топливо]", - говорится в сообщении.

Отмечается, что источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". Установлено, что очистные сооружения на указанном водном объекте отсутствуют.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки в подмосковных Химках. К проведению проверки привлечены межрайонная природоохранная прокуратура и Химкинская городская прокуратура Московской области, а также уполномоченные органы в сфере осуществления экологического контроля. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.