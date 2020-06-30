Росреестр Подмосковья будет отвечать на запросы, поступающие в Центр управления регионом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Управление Росреестра по Московской области будет отвечать на запросы, которые местные жители направляют в Центр управления регионом (ЦУР). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства во вторник.

"Росреестр создал на своей площадке офис для взаимодействия с гражданами посредством подготовки ответов, поступающих в Центр управления регионом. Новая система более чуткая и информативная, рейтинг и качество работы государственного регистратора теперь легко зафиксировать на каждом этапе, среднее время обработки запросов сократилось почти на четверть", - прокомментировали в ведомстве.

Также в Росреестре Подмосковья напомнили, что с 10 июня в регионе внедрили федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). "Сбоев при внедрении не произошло. Жалоб на нарушение сроков в учетно-регистрационной сфере со стороны граждан и юридических лиц не поступало", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, на 29 июня в работу ФГИС ЕГРН Подмосковья поступило почти 399 тыс. обращений, из них более 300 тыс. запросов о сведениях в ЕРГН, более 69 тыс. заявлений по кадастровому учету и регистрации прав и более 28 тыс. заявлений по приему дополнительных документов, на исправление технических ошибок, выдачу закладных и т.д.

Единая информационная система упрощает оказание государственных услуг и сокращает их сроки.

Центр управления регионом появился в Московской области в конце 2018 года. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.