Поправки к конституции поддержали 78,96% проголосовавших в Подмосковье

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Итоговая явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Московской области превысила 76%, по результатам обработки 100% протоколов внесение поправок в конституцию поддержали 78,96% избирателей Подмосковья. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале Избирательной комиссии Московской области.

"78,96% жителей Подмосковья проголосовали за внесение поправок в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе областной избирательной комиссии, с 25 июня по 1 июля на территории Подмосковья проголосовали 4 423 963 человека, что составляет 76,18% от общего числа избирателей в регионе.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.

Согласно закону, для вступления поправок в силу, более половины от принявших участие в голосовании должны их поддержать, порог явки при этом не установлен.