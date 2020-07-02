В Подмосковье обезвредили за сутки 24 снаряда времен войны

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Взрывотехники обезвредили сразу 24 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, которые нашли в лесу жители подмосковного поселка Чисмена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".

"30 июня специалисты поисково-спасательного отряда № 22 (взрывотехнический) ГКУ МО "Мособлпожспас" обезвредили 24 боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Волоколамском городском округе. Боеприпасы обнаружили жители поселка Чисмена в лесном массиве", - рассказали в ведомстве.

Начальник отряда Олег Совенков, чьи слова привела пресс-служба, сообщил, что местные жители нашли 24 45-миллиметровых артиллерийских снаряда в разложившихся от старости деревянных ящиках. Специалисты не стали вывозить боеприпасы на полигон для утилизации и подорвали опасную находку на месте, так как снаряды находились на достаточном удалении от населенных пунктов. Все боеприпасы были обезврежены по инструкции.