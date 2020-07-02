Министр образования Подмосковья заявила, что детям в детсадах маски будут не нужны

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Детям не нужно будет носить маски в детских садах, которые заработают в Московской области в обычном режиме с 6 июля, также для них не предусмотрено обязательное тестирование на коронавирус, но придется пройти осмотр у врача. Об этом сообщила в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

"Никаких масок для детей в садах не требуется. Обязательного тестирования детей [на коронавирус] не предусмотрено. Что касается самих детей, предусмотрена справка, но ее можно получить на месте, приведя ребенка в детский сад. Для этого специально в детский сад будет вызван медработник, который на месте перед допуском ребенка в группу осмотрит этого ребенка и примет решение", - сказала Каклюгина.

Она также отметила, что в настоящее время в дежурных группах детсадов региона находятся порядка 50 тыс. детей. Ожидается, что со следующей недели количество детей в детских садах увеличится до 150-200 тыс. "Всего на сегодняшний день в муниципальных детских садах Московской области обучается порядка 400 тыс. детей. То есть 50% от этой численности - прогноз на следующую неделю", - добавила министр.