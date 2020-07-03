Более 550 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Свыше 550 человек переселили из аварийного жилья с начала года в Московской области, всего до когда года в регионе планируется переселить более 2,7 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"С начала года в рамках госпрограмм переселено более 550 граждан из 227 аварийных помещений. Общая площадь расселенного фонда составила около 8,8 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

Как пояснили в пресс-службе, новое жилье предоставили жителям Богородского, Талдомского, Пушкинского, Рузского, Коломенского и Сергиево-Посадского округов, а также Егорьевска, Лобни, Серпухова, Клина, Рошаля, Каширы, Шатуры, Серебряных Прудов и Электрогорска.

Отмечается, что всего в текущем году планируется переселить свыше 2,7 тыс. человек из 1 105 аварийных помещений общей площадью более 46,3 тыс. кв. м.