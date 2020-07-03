Впервые приобретающих жилье в Подмосковье освободят от транспортного налога на год

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Жителей Московской области, впервые приобретающих в регионе жилье, освободят от уплаты транспортного налога за машину на год. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Кроме льготной ипотеки и различных социальных программ, мы ввели еще одну норму <...> Ты не платишь транспортный налог на машину, если купил квартиру. Если ты купил квартиру в доме, который моложе трех лет и у тебя есть машина, мы дополнительный бонус даем. Ты зарегистрировался в Подмосковье, - ты не платишь транспортный налог", - сказал Воробьев.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, освобождение от транспортного налога предусматривается на один год. Кроме того, покупателю будет необходимо зарегистрироваться в Московской области, а на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.

Губернатор пояснил, что в Подмосковье строится больше всего жилья в сравнении с другими регионами страны.