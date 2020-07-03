{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экстренные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Как отметил глава региона, дождь в Московской области будет идти всю ночь

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности из-за непогоды.

"Прошу глав и экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Также губернатор рекомендовал жителям региона по возможности оставаться дома.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, в связи с грозой и порывами ветра до 15 м/с синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Московском регионе до вечера пятницы.

Теги
Россия
Интервал движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении увеличен из-за непогоды
По прогнозам синоптиков, до 00:00 4 июля в столице местами ожидается сильный дождь, гроза, град, сильный ветер
Читать полностью