Экстренные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности из-за непогоды.

"Прошу глав и экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Также губернатор рекомендовал жителям региона по возможности оставаться дома.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, в связи с грозой и порывами ветра до 15 м/с синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Московском регионе до вечера пятницы.