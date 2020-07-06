Около 7 тыс. человек обратились в медицинские учреждения Подмосковья из-за укусов клещей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Подмосковья зарегистрировали почти 7 тыс. обращений по поводу укусов клещей с начала года. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

"По состоянию на 3 июля 2020 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 6769 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 2444 - среди детей. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 12904 случая, в том числе 3811 - среди детей", - говорится в сообщении.

В рамках профилактики жителям Подмосковья проводится вакцинация. Согласно данным ведомства, на 3 июля против клещевого энцефалита вакцинировано 1,35 тыс. человек, в том числе 452 ребенка.

После исследования 1951 клеща выяснилось, что у них отсутствуют возбудители клещевого вирусного энцефалита. В 12,9% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,2% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, в 2,36% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

"В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 609 га, в том числе на территории ЛОУ - 57,25 га. За шесть месяцев текущего года зарегистрированы 24 случая болезни Лайма, в том числе один среди детей, что ниже аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза (39 случаев в том числе два среди детей). Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом на территории Московской области не зарегистрировано", - добавляется в материале.