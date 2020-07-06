Власти Подмосковья готовятся к разбору временных госпиталей для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Московской области готовятся в разбору временных госпиталей для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в парке "Патриот" и в комплексе "Крокус Экспо", сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы подходим к тому, что начинаем разбирать временные госпитали в "Крокусе" и "Патриоте". Абсолютное большинство клиник снова оказывают плановую медицинскую помощь. Это работа непростая, требующая максимального внимания. Но запрос на нее у жителей большой, начиная от стоматолога и заканчивая сложными операциями в различных областях", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее в Минздраве региона сообщили ТАСС, что оборудование из временного госпиталя для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией в "Крокус Экспо" после пандемии передадут в медицинские организации Московской области.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,4 млн человек, около 534 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 687 862 случая заражения, выздоровели 454 329 человек, умерли 10 296. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.