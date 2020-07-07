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Пандемия коронавируса нового типа

Более 39 тыс. пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье

За прошедшие сутки еще 398 человек завершили лечение от коронавируса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Еще 398 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции в Московской области, общее число выздоровевших превысило 39 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник региональный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

"В Московской области еще 398 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 39 191 заболевшего", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась, свидетельствует статистика. Всего, по данным на утро 6 июля, было выявлено 59 345 случаев заражения, умерли 959 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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