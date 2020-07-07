{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Подмосковье выявили минимальное число случаев заражения коронавирусом с 12 апреля

За сутки зафиксировано 177 новых случаев заражения коронавирусом
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Московской области за последние сутки увеличилось на 177, это минимальное количество новых случаев с 12 апреля, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Так, 11 апреля число новых заразившихся составляло 152, 12 апреля - уже было выявлено 278 инфицированных.

По данным на 7 июля, Московская область вошла в число регионов России с наименьшими темпами прироста за сутки - 0,3%. Всего на данный момент зафиксировано 59 522 случая заражения. Число умерших за сутки увеличилось на 18 и составило 965 человек.

В новость были внесены изменения (10:54 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Глава Crocus Group сообщил, что госпиталь в "Крокусе" развернут вновь при необходимости
Араз Агаларов отметил, что за период функционирования временного госпиталя лечение в нем прошли свыше 1 тыс. человек
Читать полностью