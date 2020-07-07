В Подмосковье выявили минимальное число случаев заражения коронавирусом с 12 апреля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Московской области за последние сутки увеличилось на 177, это минимальное количество новых случаев с 12 апреля, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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Так, 11 апреля число новых заразившихся составляло 152, 12 апреля - уже было выявлено 278 инфицированных.

По данным на 7 июля, Московская область вошла в число регионов России с наименьшими темпами прироста за сутки - 0,3%. Всего на данный момент зафиксировано 59 522 случая заражения. Число умерших за сутки увеличилось на 18 и составило 965 человек.

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