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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Crocus Group сообщил, что госпиталь в "Крокусе" развернут вновь при необходимости

Араз Агаларов отметил, что за период функционирования временного госпиталя лечение в нем прошли свыше 1 тыс. человек

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Один из временных госпиталей для пациентов с коронавирусом, развернутых в павильоне комплекса "Крокус Экспо", будет частично разобран, но в случае необходимости его можно будет быстро вернуть к работе. Об этом во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава Crocus Group Араз Агаларов.

"К моему удивлению - я думал, что это будет просто резервное помещение - [временный госпиталь] оказался очень востребован. Вместо положенных [сроков], а мы планировали, что это будет месяц, нам все продлили до августа. Теперь в связи с тем, что в августе я не могу себе позволить держать госпиталь, потому что у нас начинается выставочная программа, я договорился с Московской областью, что у нас два варианта решения вопроса: первый павильон мы пока разбираем и собираем в другом помещении "Крокуса", которое будет свободно на этот период, и собираем его в режиме полусобранного-полускладского состояния. То есть, чтобы можно было его развернуть в любой момент", - сказал Агаларов. Он добавил, что второй госпиталь, развернутый в "Крокусе", планируется начать разбирать в конце июля - начале августа.

Агаларов добавил, что за период функционирования временного госпиталя лечение в нем прошли свыше 1 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона к разбору временных госпиталей для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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