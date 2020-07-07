Обсерваторы Подмосковья приняли более 8 тыс. человек за три месяца

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. человек, вернувшихся из других стран в период распространения новой коронавирусной инфекции, разместили в обсерваторах на территории Подмосковья за три месяца. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"Три месяца прошло с момента введения режима самоизоляции по коронавирусу, когда россиян, "застрявших" за рубежом, начали возвращать в Россию. Для профилактики распространения коронавируса туристов, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, стали размещать на карантин в подмосковных обсерваторах. Для этой цели были оборудованы более десятка областных и частных пансионатов и санаториев. Со 2 апреля карантинные меры прошли более 8 тыс. россиян, 6,5 тыс. из них уже вернулись домой", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время обсервацию в Подмосковье проходят около 1,5 тыс. человек.

"В обсервациях размещают прибывших в аэропорты Московской области, которых невозможно сразу доставить в их регионы. Тех, кто живет в Москве, Московской области или ближних регионах отвозят до дома для прохождения двухнедельного карантина по месту жительства", - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 694 230 случаев заражения, выздоровели 463 880 человек, умерли 10 494. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.