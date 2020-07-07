Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Электросетевые компании Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшающимися погодными условиями, об этом сообщила во вторник в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

"Крупные сетевые компаний "Россети Московский регион" (ПАО "МОЭСК") и АО "Мособлэнерго" переведены на усиленный режим работы. В связи с ухудшающимися погодными условиями - сильным порывистым ветром 7 июля 2020 года с 17:00 на всей территории региона введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, желтый уровень опасности из-за сильного порывистого ветра будет действовать в регионе до завтрашнего дня. Ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с, кроме того, местами пройдут сильные дожди с грозой, возможны обрывы линий электропередач и падение деревьев.

"Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. <...> Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении", - приводят в сообщении слова министра энергетики Подмосковья Александра Самарина.