Еще 359 человек вылечились от коронавируса в Московской области

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Еще 359 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции в Московской области, общее число выздоровевших составило 39 550. Об этом сообщил в среду региональный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

"В Московской области еще 359 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 39 550 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась, свидетельствует статистика. Всего, по данным на утро 7 июля, было выявлено 59 522 случая заражения, умерли 965 человек.