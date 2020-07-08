КТ-исследования в плановом режиме возобновили в шести медучреждениях Подмосковья

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Проведение КТ-исследований в плановом режиме возобновили в шести больницах в Московской области в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В период пандемии КТ-аппараты применялись для обследования пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию. Теперь по мере улучшения ситуации мы возвращаемся к плановой работе и проводим дезинфекцию тяжелого оборудования. В привычном режиме возобновятся КТ-исследования в Одинцовской, Серпуховской центральной районной, Лобненской центральной городской, Ивантеевской больницах, Московском областном госпитале ветеранов войн и в МОНИКИ, до конца недели плановую работу возобновит КТ-аппарат в Чеховской областной больнице", - приводят с сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что пройти КТ-исследование можно после посещения лечащего врача, который выдаст направление. Работа кабинета компьютерной томографии ведется в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм - сотрудники используют средства индивидуальной защиты, соблюдают режим дезинфекции помещений и оборудования.