В Можайске подтопило 180 домов и 150 участков

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Почти 180 участков и 150 домов подтоплены в двух садовых товариществах в сельском поселении Горетовское в Можайском городском округе Подмосковья в результате сильного дождя. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В результате сильного дождя в СНТ "Стрела" подтопленными оказались 118 участков и 90 домов, эвакуированы 18 человек, в том числе трое детей. В СНТ "Виктория" подтоплены 60 участков и 60 домов, двух людей эвакуировали", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, уровень подтопления достигает 1 метра.

Во вторник на Московский регион обрушился дождь с ветром, порывы которого достигали 22 метров в секунду. В результате в Москве повалены 36 деревьев, повреждены 12 автомобилей. В Подмосковье повалены 94 дерева, упал один рекламный щит, повреждения получили 11 автомобилей. Кроме того, были обесточены 500 жилых домов, в которых проживают 1 400 человек. Электричество уже восстановлено в полном объеме.

На Новотушинской улице в Красногорске порыв ветра опрокинул торговую палатку. В результате пострадала женщина, она находится в больнице.