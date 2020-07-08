Современный выставочный центр площадью 1,5 тыс. кв. м появится в Одинцове

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Выставочный центр будет построен на улице Интернациональная на территории Одинцовского городского округа в Подмосковье. Здание спроектировано двухэтажным, общая площадь объекта составит порядка 1,5 тыс. кв. м, сообщила в среду пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

"Мособлархитектурой согласован архитектурно-градостроительный облик выставочного центра на территории Одинцовского городского округа. Здесь планируется устраивать художественные экспозиции и проводить мастер-классы для взрослых и детей. Общая площадь объекта составит около 1,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Архитектурное решение фасадов основано на приеме наложения легких арочных элементов на сплошное структурное остекление. Витражи обеспечивают панорамные виды и много естественного света в залах. Эффект отражения помогает гармонично вписать здание в окружающее пространство.

"В представленном архитектурном решении воздушность объема сочетается с непривычным использованием ордерных элементов, что делает здание культурного центра заметным, привлекательным для посетителей. Ритмы арочных членений зрительно придают фасадам стройность и монументальность, подчеркивают художественное предназначение объекта", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Московской области Александры Кузьминой.

Также на территории выставочного зала планируется провести комплексное благоустройство с организацией парковочных мест, пешеходных дорожек, рекреационных площадок, освещения и установкой малых архитектурных форм. Автором проекта является архитектурное бюро "Архитектурная мастерская на Смоленке".