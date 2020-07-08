Массовые мероприятия на открытом воздухе в Подмосковье могут разрешить в конце июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволит разрешить массовые мероприятия на открытом воздухе с 27 июля. Об этом сообщила журналистам в среду министр культуры региона Елена Харламова.

"Есть уверенность, что все-таки где-то с 27 [июля] у нас появится возможность проведения массовых уличных мероприятий на территории Московской области", - сказала Харламова.

Она также сообщила, что правительство области уже готовит четыре крупных мероприятия, первым из которых станет Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, который пройдет с 31 июля по 9 августа в формате open air в Мемориальном музее-заповеднике композитора в Клину.