Рестораны, бары и кафе в Подмосковье возобновят работу с 25 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Заведения общественного питания в Подмосковье возобновят работу в полном объеме с 25 июля. Об этом сообщается в среду в опубликованном постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Последний день приостановки работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания установлен 24 июля, значится в документе.

Также в постановлении говорится о возобновлении с 1 августа конгрессной и выставочной деятельности в регионе.

"Организации, осуществляющие деятельность по организации конференций (конгрессов) и выставок (далее - объект организации конгрессов), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта организации конгрессов к открытию и функционированию и соблюдении стандарта по функционированию организаций. <...> Возобновление деятельности объекта организации конгрессов допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации конгрессов в адрес Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 августа 2020 года", - указано в документе.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Подмосковье с 13 марта, в результате чего был введен ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать: были открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня - автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры.

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