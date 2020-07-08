Отели и гостиницы вновь заработают в Подмосковье с 1 августа

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Санатории, отели и гостиницы в Подмосковье снова заработают для гостей с 1 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее действие ограничений, действующих в Подмосковье. <...> С 1 августа возобновляют работу гостиницы, а также санаторно-курортные организации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 15 июля начинают работать стационарные организации для отдыха и оздоровления детей.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Подмосковье с 13 марта, в результате чего был введен ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать - были открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили свою деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня - автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры.