В общественном транспорте Подмосковья возобновят прием наличных за оплату проезда

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Прием наличных за оплату проезда в общественном транспорте Подмосковья возобновят с 25 июля. Об этом сообщается в среду в опубликованном постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обеспечить до 24 июля 2020 года (включительно) приостановление продажи билетов в городском и пригородном сообщении в транспортных средствах (кондукторами и водителями) за наличный расчет", - отмечается в документе.