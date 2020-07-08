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В общественном транспорте Подмосковья возобновят прием наличных за оплату проезда

Принимать наличные начнут с 25 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Прием наличных за оплату проезда в общественном транспорте Подмосковья возобновят с 25 июля. Об этом сообщается в среду в опубликованном постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обеспечить до 24 июля 2020 года (включительно) приостановление продажи билетов в городском и пригородном сообщении в транспортных средствах (кондукторами и водителями) за наличный расчет", - отмечается в документе.

Рестораны, бары и кафе в Подмосковье возобновят работу с 25 июля
Кроме того, в постановлении губернатора региона говорится о возобновлении с 1 августа конгрессной и выставочной деятельности
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