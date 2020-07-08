В Рузе река смыла два дома и хозпостройку

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Два частных дома и хозяйственная постройка в городе Руза оказались смытыми в результате разрушения технической насыпи и выхода воды из реки Городенка, которая прошла через жилой сектор. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Вода из реки Городенка, подмыв техническую насыпь, пошла по новому руслу через частный сектор в реку Руза. В результате произошел смыв двух ветхих частных домов на окраине и одного сарая", - сказал собеседник агентства.

Всего, по данным источника, подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Угрозы дальнейшего подтопления нет. На данный момент уровень воды до 15 см. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Из частного сектора эвакуированы десять человек, в том числе трое детей. Для них подготовлен пункт временного размещения, где находятся восемь человек, из них двое детей. Остальные люди разместились у родственников.

Данную информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. "При проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошел подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух одноэтажных, деревянных частных домов на окраине и одной хозяйственной постройки", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. К ликвидации ЧП привлекаются 55 человек и 16 единицы техники, из них от МЧС десять человек и четыре единицы техники.