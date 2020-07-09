Пострадавшим от подтопления жителям Рузы окажут помощь

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья окажут помощь жителям Рузы, чье жилье пострадало от подтопления. Об этом сообщил губернатор Московской области в своем Telegram-канале.

"Все наши службы - МЧС, ЖКХ, дорожники - сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет. Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь", - написал Андрей Воробьев.

Ранее ТАСС сообщал, что в результате проливных дождей были подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Угрозы дальнейшего подтопления нет. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Из частного сектора эвакуированы десять человек, в том числе трое детей. Для них подготовлен пункт временного размещения, где находятся восемь человек, из них двое детей. Остальные люди разместились у родственников.

Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что два частных дома и хозяйственная постройка в городе Руза оказались смытыми в результате разрушения технической насыпи и выхода воды из реки Городенка, которая прошла через жилой сектор.