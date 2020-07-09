В Подмосковье подтоплены более 320 приусадебных участков, размыт автомобильный мост

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 320 приусадебных участков подтоплены в трех городских округах Московской области в результате обильных дождей. Как сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Подмосковью Иван Гусев, размыт один автомобильный мост.

"В результате прохождения неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области в трех городских округах - Можайск, Руза, Истра - произошли подтопления 327 приусадебных участков, 150 дачных домов, 29 частных жилых домов, в том числе произошел смыв двух частных одноэтажных деревянных домов и одной хозяйственной постройки, поврежден один мост", - сказал он.

Гусев пояснил, что частично размыло автомобильный мост в Рузе. "Движение [по мосту] перекрыто", - добавил он.

В среду сообщалось, что при проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошел подмыв технической насыпи, вода вышла через жилой сектор в реку Руза. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух одноэтажных, деревянных частных домов на окраине и одной хозяйственной постройки. В городе до особого распоряжения объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего эвакуированы 52 человека, из них семь детей. Работают все спасательные службы.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что почти 180 участков и 150 домов подтоплены в двух садовых товариществах в сельском поселении Горетовское в Можайском городском округе Подмосковья в результате сильного дождя.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе, ливне с градом и ветре до 22 метров в секунду в течение вторника и среды.