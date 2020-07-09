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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье за сутки от коронавируса вылечились 372 человека

Всего в регионе количество выздоровевших достигло почти 40 тыс.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Почти 40 тыс. человек завершили лечение от коронавирусной инфекции в Московской области, за сутки выздоровели 372 человека. Об этом сообщил во вторник региональный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

"В Московской области еще 372 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 39 922 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась, свидетельствует статистика. Всего, по данным на утро 8 июля, было выявлено 59 716 случаев заражения, умерли 970 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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