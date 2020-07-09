На железнодорожных станциях и путях в Подмосковье проведут рейды безопасности

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Железнодорожники и правоохранители проведут рейды на объектах Московской железной дороги (МЖД). Пассажирам разъяснят необходимость соблюдения правил безопасности в зоне движения поездов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"С 10 по 20 июля на Московской железной дороге пройдут мероприятия в рамках декады "Безопасное лето" с целью профилактики и предупреждения транспортных происшествий среди несовершеннолетних в зоне движения поездов. Это вызвано увеличением количества случаев с подростками за первый месяц лета <...> Во время декады будут проводиться рейды совместно с представителями правоохранительных органов в местах массового несанкционированного прохода через пути, разъяснительная работа с гражданами о соблюдении правил безопасности в зоне движения поездов", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, планируется провести уроки безопасности, конкурсы детских рисунков на тему "Безопасный город", направленных на изучение правил безопасного поведения на железной дороге, в онлайн-лагерях.

"В июне на полигоне Московской железной дороги зарегистрировано 13 случаев получения травм несовершеннолетними, шесть из них - от воздействия электрическим током Участились случаи проезда на крышах поездов, автосцепных устройствах, внешних частях подвижного состава, в результате чего получили травмы двое подростков. Московская железная дорога также обращает внимание родителей, особенно в период школьных каникул, на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге, потому что они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. Убедительно просим не оставлять детей без присмотра", - подчеркнули в пресс-службе МЖД.

Там также предложили использовать в целях безопасности приложение "Safe Train - Берегись поезда", которое оповещает пользователя о приближении к опасной зоне и автоматически блокирует трансляцию музыки и видеороликов. Приложение доступно для скачивания на интернет-ресурсах Google Play и safetrain.ru.