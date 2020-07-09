Последствия разлива реки на улицах в Рузе восстановят за неделю

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Дорожную инфраструктуру в подмосковной Рузе, пострадавшую от разлива реки Городенки, планируется полностью восстановить за неделю. Об этом сообщил в четверг вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

"Все проезды мы восстановим, основной проезд - двое суток, муниципальная, местная сеть - мы ее восстановим в срок три-четыре дня, все последствия на дорогах и улицах Рузы, я думаю, что за неделю будут полностью ликвидированы", - сказал Тресков в эфире телеканала "Россия-24".

Он уточнил, что пострадали, как минимум, четыре дороги, две из них размыло полностью. Уже ведутся аварийно-восстановительные работы. "Аккуратненько открыли сток из этой реки Городенки, чтобы она начала уходить. Она действительно стала уходить, но параллельно с этим было смыто пять домов", - сказал вице-губернатор.

Он пояснил, что в роли дамбы в городе выступали водопропускные трубы. "Ее [дамбу] будут восстанавливать. Во-первых, мы ее примем в муниципальную собственность, ее действительно нужно будет восстановить, поскольку это не дамба, это дорога, проезд к домам и гаражам жителей. Трубу, которая была маленькая, мы ее заменим на серьезную водопропускную трубу и восстановим нормальный проезд", - сказал Тресков.

По его словам, органы местного самоуправления оперативно организовали эвакуацию жителей, которые проживают вдоль этой реки. "Мы им предоставили место для проживания, обеспечили питанием. И сейчас проводим анализ того, что случилось, какие они понесли потери, и будем искать варианты, как решить проблему с возмещением вот этого имущественного вреда", - сказал Тресков.

Ранее он сообщил ТАСС, что ущерб дорогам, пострадавшим в результате подтопления в Рузе, может оцениваться в 20-30 млн рублей, ущерб жителям также оценят. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщал, что власти Подмосковья окажут помощь жителям Рузы, чье жилье пострадало от подтопления.

О ЧП в Рузе

В результате проливных дождей в Рузе были подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Угрозы дальнейшего подтопления нет. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Из частного сектора эвакуированы десять человек, в том числе трое детей. Для них подготовлен пункт временного размещения, где находятся восемь человек, из них двое детей. Остальные люди разместились у родственников.