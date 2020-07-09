Объезд разрушенной из-за подтопления на Волоколамском шоссе организовали в Рузе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Объездной маршрут для автомобилистов организовали в подмосковном городском округе Руза в связи с разрушением в результате подтопления дорожного полотна на Волоколамском шоссе и улице Красной. Об этом сообщается на странице пресс-службы муниципалитета в Instagram.

"В связи с разрушением в результате подтопления дорожного полотна на Волоколамском шоссе и улице Красной в Рузе для автомобилистов организован объездной маршрут. Он проходит через объездную дорогу города Рузы, затем А-108 до поворота на Горбово, деревни Тишино, Сытьково, Палашкино, поселок Гидроузел и деревню Ракитино", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, в Рузе также временно изменены схемы движения восемь автобусных маршрутов - автобусы следуют в объезд через деревню Горбово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья окажут помощь жителям Рузы, чье жилье пострадало от подтопления.

В результате проливных дождей были подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Угрозы дальнейшего подтопления нет. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Из частного сектора эвакуированы десять человек, в том числе трое детей. Для них подготовлен пункт временного размещения, где находятся восемь человек, из них двое детей. Остальные люди разместились у родственников.

Источник в экстренных службах ранее сообщал ТАСС, что два частных дома и хозяйственная постройка в городе Рузе оказались смыты в результате разрушения технической насыпи и выхода воды из реки Городенки, которая прошла через жилой сектор.