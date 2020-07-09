Более 4,5 тыс. выпускников в Подмосковье получили медаль "За особые успехи в учении"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Медаль "За особые успехи в учении" получили в 2020 году в Подмосковье более 4,5 тыс. выпускников школ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства образования Московской области.

"Свыше 4,5 тыс. подмосковных выпускников закончили учебный год, получив медаль "За особые успехи в учении". Это 13% от количества всех выпускников этого года," - приводят в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

По данным ведомства, годом ранее за особые успехи в обучении были награждены порядка 4 тыс. из 33 тыс. выпускников.

"В этом году медаль не зависела от результатов ЕГЭ. Ребята уже получили аттестаты и медали по результатам итоговых отметок, а ЕГЭ сдают те, кто планирует продолжить обучение в вузе",- добавила Каклюгина, напомнив, что выпускников аттестовали по итогам текущих оценок в 10 и 11 классах.