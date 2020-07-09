Около 12 тыс. жителей Подмосковья остаются без света из-за непогоды

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Около 12 тыс. жителей 95 населенных пунктов Московской области остаются без света после сильной грозы, сообщила в четверг пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

По данным министерства, отключения электроснабжения накануне были зафиксированы в 12 городских округах: Можайский, Солнечногорский, Одинцовский, Истра, Волоколамский, Рузский, Клин, Мытищи, Щелковский, Талдомский, Наро-Фоминский, Шаховская. Без света оставались около 10 тыс. человек в 114 населенных пунктах. Большинство отключений было в ночное время.

"Вторые сутки грозовой фронт с запада и северо-запада атакует Московский регион. <...> Сегодня ситуация практически идентична. <...> Наиболее сложная обстановка в Рузе, Истре и Волоколамске. Прервано электроснабжение 95 населенных пунктов с населением около 12 тыс. человек. Количество обращений граждан значительно увеличилось. Операторы и аварийные дежурные службы работают с жителями круглосуточно для оперативного устранения всех технологических нарушений", - говорится в сообщении министерства.

Отключения электроснабжения зафиксированы в 11 городских округах: Руза, Можайск, Истра, Шаховская, Волоколамск, Ступино, Клин, Воскресенск, Орехово-Зуево, Щелково, Сергиев-Посад, Можайск, Мытищи, Пушкино. Энергетики в усиленном режиме устраняют нарушения электроснабжения, возникшие из-за непогоды.

"Режим повышенной готовности действует с 7 июля в электросетевых компаниях "Мособлэнерго" с 13:00 и "Россети Московский регион" с 17:00 в связи с непогодой в Подмосковье. Двухдневная сильная гроза, проливные дожди, шквалистый ветер с порывами до 20 м/с, подтопления и другие нетипичные для региона погодные условия усложняют восстановление электроснабжения, поскольку проводить работы в грозу опасно для жизни", - отметили в пресс-службе.