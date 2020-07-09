СК подключился к работе по устранению последствий затопления в Рузе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следствие принимает участие в работе группы по устранению последствий подтопления в Рузе. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По поручению и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Старикова руководитель следственного отдела по Можайску Николай Берестянский выехал на место прорыва дамбы в Рузе и принял участие в работе группы по устранению последствий стихийного бедствия", - сообщила Врадий.

В среду сообщалось, что при проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошел подмыв технической насыпи, вода вышла через жилой сектор в реку Рузу. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе смыло два деревянных частных дома и одну хозяйственную постройку. Также размыт автомобильный мост и участок Волоколамского шоссе.

В городе до особого распоряжения объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего эвакуированы 52 человека, из них семь детей.