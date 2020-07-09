Более 250 новых специалистов скорой помощи приступили к работе в Подмосковье

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Свыше 250 медицинских специалистов были трудоустроены и приступили к работе за последние три месяца на станции скорой помощи в Московской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"Скорая медицинская помощь всегда работает в режиме повышенной готовности. За последние три месяца на работу было принято 257 медицинских специалистов. Это 65 врачей, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, узкопрофильные специалисты, а также средний медперсонал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для медиков в регионе предусмотрен ряд мер социальной поддержки, стимулирующие выплаты, участие в региональной программе "Социальная ипотека".

Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейших на территории России. Она включает в себя 53 подстанции и 80 постов. Ежедневно на выездах к пациентам по всему Подмосковью задействовано более 550 бригад скорой медицинской помощи и около 450 бригад неотложной медицинской помощи.