Систему контроля за размещением кочевых пасек разработают в Подмосковье

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, предусматривающий системное регулирование сферы пчеловодства и создание районной кочевой карты по размещению пасек.

"Проект закона Московской области <...> разработан в целях охраны пчел, как важнейшего компонента природной среды, а также в целях создания благоприятных условий для разведения, содержания и использования пчел для опыления сельскохозяйственных культур, обеспечения соблюдения прав пчеловодов Московской области. <...> Введение понятия "районной кочевой карты (плана)" позволит организовать систему контроля за размещением кочевых пасек и минимизировать разногласия между пчеловодами по вопросу необоснованного размещения кочевых пасек", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В материале также отмечается, что в Московской области недостаточно урегулирован вопрос оповещения пчеловодов о начале проведения высокотоксичных для пчел работ по обработке полей пестицидами и ядохимикатами, от которых насекомые могут погибнуть. Так, закон позволит предотвратить массовое отравление пчел химикатами, а также наладит взаимодействие пчеловодов с владельцами сельскохозугодий.

Кроме того, принятый закон позволит наладить учет и выдачу ветеринарно-санитарных паспортов пасек в регионе.