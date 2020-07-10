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Пандемия коронавируса нового типа

Более 40 тыс. человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье

За прошедшие сутки выздоровели 377 человек

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили уже более 40 тыс. человек после коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу журналистам сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 377 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 299 заболевших", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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