Более 40 тыс. человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили уже более 40 тыс. человек после коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу журналистам сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 377 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 299 заболевших", - говорится в сообщении.