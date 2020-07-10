Более 20 больниц вернулись к плановому приему пациентов в Подмосковье

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Свыше 20 больниц, ранее перепрофилированных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вернули к плановому режиму работы в Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В первую очередь мы восстанавливаем плановую помощь в многопрофильных стационарах по тем направлениям, которые были наиболее востребованы у жителей. Это кардиология, неврология, хирургия, травматология. В общей сложности мы вернули к прежней работе 23 больницы, в том числе Ивантеевскую, Наро-Фоминскую, Домодедовскую. Всего порядка 4,3 тыс. коек", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Как пояснили в пресс-службе, перед возобновлением планового приема пациентов в медучреждениях проводится обязательная дезинфекция помещений, а сотрудники проходят медицинское обследование.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 713 936 случаев заражения, выздоровели 489 068 человек, умерли 11 017. В Московской области зафиксировано 59 908 случаев коронавирусной инфекции, умерли 979 заразившихся, выздоровели и выписались из больниц более 40 тыс. человек.