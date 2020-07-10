В Подмосковье ястреб будет отпугивать птиц над предприятием по переработке отходов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Предприятие "Грунт Эко" по переработке органических отходов в компост в Раменском районе Подмосковья впервые заключила договор со специализированной организацией по привлечению специалиста-орнитолога с ястребом-тетеревятником для отпугивания птиц. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства экологии Московской области.

"Предприятие занимается переработкой органических отходов в компост вблизи деревни Чулково, и складированное сырье привлекает птиц, особенно чаек. Неподалеку расположен аэродром "Жуковский", где в прошлом году из-за чаек вынужден был совершить аварийную посадку пассажирский лайнер. Поэтому было принято решение воспользоваться опытом аэропорта "Внуково", где воздушное пространство "патрулируют" четыре ястреба", - приводятся слова замминистра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой.

На предприятии не только приняли меры к дополнительной защите производственной площадки с помощью навесов, но и завели крылатого патрульного. Ястреб-тетеревятник не занесен в Красную книгу Московской области, популяция его в регионе достаточно велика, и ей ничего не угрожает. Тем не менее для изъятия птиц из дикой природы с целью разведения или охраны аэродромов требуется разрешение Минэкологии. Ведомство также контролирует процесс изъятия птиц, которое следует вести в щадящем режиме, с помощью специальной сетки, чтобы не травмировать особей.