Станция МЦД-1 Новодачная открылась в Подмосковье после реконструкции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Станцию первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) открыли в Подмосковье после реконструкции, которая длилась 1,5 года. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня открылась после реконструкции станция Новодачная линии МЦД-1 Одинцово - Лобня, расположенная в Долгопрудном. За полтора года железнодорожники полностью обновили пассажирскую инфраструктуру: возвели вместо двух старых одну новую островную платформу с навесом на всю длину, современной навигацией и освещением, а также надземный переход (конкорс) с вестибюлем площадью 1,6 тыс. кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что конкорс был построен с ориентиром на создание безбарьерной среды: выходы в город и на платформы оборудованы шестью эскалаторами и тремя лифтами, тактильной плиткой. Для удобства пассажиров в вестибюле открыты комната матери и ребенка, а также санитарная комната.

"Реконструкция станции особенно важна для обеспечения безопасного перехода через железную дорогу. Конкорс будет выполнять в том числе транзитную функцию для соединения разных районов города, им будут пользоваться не только пассажиры, но и местные жители, а также студенты Московского физико-технического института. Ранее для перехода через железную дорогу имелся только одноуровневый пешеходный переход. С открытием конкорса пешеходный переход будет демонтирован, а платформа продлена на 18 м", - сообщили в МЖД.

Там уточнили, что в настоящее время на МЦД-1 продолжается реконструкция станций Баковка, Окружная, Дмитровская, Тимирязевская, Петровско-Разумовская и Долгопрудная.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска, с части станций которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно достигнуть 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.