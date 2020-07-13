Детеныш лошади Пржевальского родился в Центре воспроизводства редких видов животных

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Детеныш лошади Пржевальского появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Этот вид включен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как исчезнувший в природе, но он сохранился благодаря зоопаркам и питомникам, сообщила в понедельник пресс-служба зоопарка.
"Теперь в центре живет четыре лошади Пржевальского: папа малышки, две самки и детеныш. Самца на время родов и выхаживания жеребенка отсадили в другой вольер, а две самки с девочкой хорошо уживаются вместе. Сейчас активно ведется реинтродукция этого вида", - говорится в сообщении.
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В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ПОД ВОЛОКОЛАМСКОМ РОДИЛСЯ ДЕТЕНЫШ ИСЧЕЗНУВШЕЙ В ПРИРОДЕ ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился на свет детеныш лошади Пржевальского. Этот вид включен в Красную книгу МСОП как исчезнувший в природе, но он сохранился на нашей планете благодаря зоопаркам и питомникам. Сейчас ведется реинтродукция вида. Малышка появилась на свет 23 июня. Сотрудники Центра попытались создать для этого максимально естественные условия. Они не беспокоили маму, а детеныша увидели только рано утром. Девочка уже стояла на ногах рядом с мамой, но у нее еще слегка завивалась шерстка, как это бывает с только что рожденными жеребятами. Мама оказалась очень заботливой: она сразу начала выкармливать детеныша и оберегать его от всего вокруг. До сих пор она ходит вокруг жеребенка и старается никого к нему не подпускать. Теперь в Центре воспроизводства живут 4 лошади Пржевальского: папа малышки, две самки и детеныш. Самца на время родов и выхаживания жеребенка отсадили в другой вольер. А две самки с девочкой хорошо уживаются вместе. Мама не разлучается со своей малышкой, а вторая самка держится чуть в стороне. Они живут в большом вольере и чувствуют себя там комфортно и вольготно. Малышка гуляет за мамой по всей территории вольера, она обнюхивает все вокруг, иногда пытается ухватить губами травинку, как это делают старшие сородичи, но в целом пока питается материнским молоком. У взрослых животных специально составленный рацион: летом они едят свежескошенную траву, ветки, комбикорм, иногда в качестве обогащения среды лошади получают палки, у которых с удовольствием обгладывают кору. Отец малышки приехал из зоопарка в Чехии, а мама из Московского зоопарка. Их жеребенок - первый детеныш лошади Пржевальского, рожденный в нашем Центре воспроизводства. Фото: Анна Орлова и Александр Сашин
Сотрудники центра попытались создать максимально естественные условия: они не беспокоили маму, а детеныша увидели только рано утром. Девочка уже стояла на ногах , но у нее еще слегка завивалась шерстка, как это бывает с только что рожденными жеребятами. Мама сразу начала выкармливать детеныша и оберегать его от всего вокруг. У взрослых животных специально составленный рацион: летом они едят свежескошенную траву, ветки, комбикорм, иногда в качестве обогащения среды лошади получают палки, у которых с удовольствием обгладывают кору, отметила пресс-служба.
Отец малышки приехал из зоопарка в Чехии, а мама из Московского зоопарка. Их жеребенок - первый детеныш лошади Пржевальского, рожденный в центре воспроизводства.