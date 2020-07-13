Детеныш лошади Пржевальского родился в Центре воспроизводства редких видов животных

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Детеныш лошади Пржевальского появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Этот вид включен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как исчезнувший в природе, но он сохранился благодаря зоопаркам и питомникам, сообщила в понедельник пресс-служба зоопарка.

"Теперь в центре живет четыре лошади Пржевальского: папа малышки, две самки и детеныш. Самца на время родов и выхаживания жеребенка отсадили в другой вольер, а две самки с девочкой хорошо уживаются вместе. Сейчас активно ведется реинтродукция этого вида", - говорится в сообщении.